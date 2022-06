Ein modernes Märchen für die Kleinsten

Für das im Januar abgesagte Kinderstück „Der Grüffelo“ konnte gemeinsam mit dem „Jungen Theater Bonn“ ein Ersatztermin gefunden werden. Am 8. Juni 2022 können sich vor allem Kindergartengruppen und Schulklassen, aber auch Einzelgäst*innen um 10 Uhr auf das Kinderstück nach dem Bilderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson freuen.

Darum geht’s

Der Mut der Kleinen siegt über die Angst der Großen: In einem großen Wald lebt eine kleine Maus. Dort gibt es einige Tiere, die die Maus liebend gern verspeisen würden: nämlich die Eule, den Fuchs oder die Schlange. Aber die Maus ist schlau und weiß sich zu helfen. Sie erfindet einfach den Grüffelo – ein Monster mit feurigen Augen, schrecklichen Klauen, einer grässlichen Tatze und einer giftigen Warze im Gesicht. Wenn die Maus den anderen Tieren vom gefährlichen Grüffelo erzählt, bekommen die es mit der Angst zu tun und flüchten vor ihr. Was für ein Glück, dass es das Ungeheuer in Wirklichkeit gar nicht gibt, denn die Maus hat ihn sich ja nur ausgedacht …. Aber plötzlich steht sie tatsächlich vor einem Monster, das aussieht wie der Grüffelo. Und nun hat die Maus ein Problem, denn sein Lieblingsgericht ist „Butterbrot mit kleiner Maus“. Doch die findige Maus lässt sich nicht einschüchtern und lehrt sogar den großen, starken Grüffelo das Fürchten.

Ab 3 Jahren

Das Theaterstück ist für Interessierte ab 3 Jahren geeignet. Eintrittskarten können zum Preis von 4 Euro in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses, oder per Telefon unter 02832 122-991, erworben werden. Gruppenreservierungen werden hier ebenfalls entgegengenommen.