Ein Meister an der Orgel

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von…

Gerhard Korthaus

Der Kirchenmusiker Gerhard Korthaus war 37 Jahre lang – von 1890 bis 1927 – Basilika-Organist in Kevelaer und schuf u.a. die Melodie des Kevelaerer Heimatliedes.

Der Schuhfabrikant und Dichter Theodor Bergmann hatte „Wor hör ek t‘hüss“ 1910 getextet und das Werk seinem Freund Gerhard Korthaus zum Drüberschauen gegeben. Der habe gleich gesagt: „Ich habe schon die Melodie!“ In wenigen Tagen sei das Heimatlied geboren gewesen. So schilderte es 1981 mit 98 Jahren die Witwe des Musikers, Louise Korthaus.

Ein großartiges Ereignis muss für Gerhard Korthaus 1907 die Errichtung der neuen Orgel in der Basilika gewesen sein. Das KB berichtete am 29. Juni, das Instrument, „erbaut von Herrn E. Seifert, Orgelbau-Anstalt Köln-Kevelaer, ist in den letzten Tagen fertig gestellt worden. Wie das Urteil allgemein lautet, ist die Orgel ein Prachtwerk, wie es in Westdeutschland keine Kirche aufzuweisen hat. Gestern fand eine Vorführung der Orgel durch Herrn G. Korthaus statt. (…) Alle waren überrascht von der großartigen Klangfülle des Werkes.“

