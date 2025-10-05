Am 4. Oktober vor 120 Jahren kam Peter Plümpe zur Welt Ein Mann mit Meisterstücken

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Peter Plümpe

Fast alle Kevelaerer kennen seinen Namen: Der Marktplatz ist nach ihm benannt – Peter Plümpe. Er war als fünftes von elf Kindern der Eheleute Sibylla und Joseph Plümpe an der Hauptstraße geboren worden. Nach dem Besuch der Rektoratsschule ließ der Jugendliche sich in Beverungen an der Weser zum Uhrmacher ausbilden, um das Uhrenfachgeschäft von Onkel Theodor Veumann an der Hauptstr. 42 zu übernehmen. Der Großvater hatte es 1858 gegründet.

1929 legte Peter Plümpe seine Meisterprüfung im Uhrmacherhandwerk ab und führte ab 1930 wie geplant das Unternehmen seines Onkels. Im Haus befand sich eine Pilgerwirtschaft. Dort lernte der junge Mann Toni Stumpe aus Telgte kennen. Sie heirateten 1934 und wurden Eltern von Ida, Dorothee, Joseph und Gerd. Ein Kind kam tot zur Welt.

Von 1946 bis zu seinem Tod 1978 war Peter Plümpe ehrenamtlicher Bürgermeister von Kevelaer – 32 Jahre lang. Unmittelbar nach dem Einmarsch der Alliierten in Kevelaer am 3. März 1945 hatte der britische Kommandant Alexander den Kau…