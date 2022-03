Ein Magazin mit vielen Kevelaerer Anreizen

Druckfrisch, modern und farbenfroh ist das neue Kevelaer Magazin vor wenigen Tagen eingetroffen. In Zusammenarbeit mit dem Niederrheinischen Museum und der Wallfahrt Kevelaer hat das Kevelaer Marketing wieder spannende Inhalte rund um die Wallfahrtsstadt zusammengestellt. „Wir haben erneut viel Arbeit und Herzblut in die neue Ausgabe gesteckt und freuen uns deswegen sehr, das Endergebnis in den Händen zu halten“, sagt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing. „Wir möchten mit diesem Printprodukt vor allem Touristen ansprechen und einen Anreiz geben, unsere schöne Stadt kennenzulernen.“ Sieben verschiedene Kategorien sollen Geschmack auf die schöne Wallfahrtsstadt und den Niederrhein machen.

Was steht drin? Ein Mini-Lexikon fürs Kevelaerer Platt, interessante Informationen zu Sehenswürdigkeiten wie Gnadenkapelle und Hendrick Busman sowie Termine zu den vielfältigen Einzelgastführungen. Für Aktive und Gesundheitsbewusste hält es abwechslungsreiche Freizeit- und Ausflugstipps in Kevelaer und der Umgebung bereit. Kunst- und Kulturinteressierte kommen durch Beiträge über das Kulturprogramm und den aktuellen Ausstellungen und besonderen Terminen des Niederrheinischen Museums auf ihre Kosten.

„Das Kevelaer Magazin ist ein tolles Format und ein Aushängeschild für Kevelaer, das immer gerne mitgenommen wird, da darf das aktuelle und zukünftige Museumsprogramm natürlich nicht fehlen“, berichtet Veronika Hebben, Museumsleitung des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte. Pilger*innen dürfen sich auf Seiten zum Thema „Wallfahrt & Kirche“ freuen, hier finden sich neben dem Grußwort von Wallfahrtsrektor Gregor Kauling und ein Impuls vom Pastoralreferenten Dr. Bastian Rütten zum diesjährigen Wallfahrtsmotto „Himmel + Erde berühren“ auch die Übersicht der besonderen Wallfahrtstage und die Gottesdienstordnung. „Egal, ob traditioneller Pilger oder Tagestourist, das Kevelaer Magazin mit seiner ansprechenden Gestaltung und den vielseitigen Inhalten ist auch für uns als Kirche ein wichtiges Medium, um unsere Themen zu platzieren,“ erklärt Dr. Bastian Rütten, Pastoralreferent der Wallfahrtsleitung.

Schlafen, Shoppen, Schlemmen

Von der „Landpartie am Niederrhein“ über das „Heißluft-Ballon-Festival“ bis hin zum „Bühnenhaus Open Air“ – der Lesestoff bietet auch für Eventliebhaber*innen Infos zu anstehenden Veranstaltungen. Auch ein Ausblick über die Veranstaltungsformate ab September ist enthalten. Um seinen nächsten Aufenthalt in Kevelaer optimal planen zu können, werden im Magazin mit dem „Goldenen Schwan“ ein traditioneller Gastronomiebetrieb sowie verschiedene Unterkünfte wie das „Stadthotel am Bühnenhaus“, die „Ferienwohnung Frida“ und der „Zeltplatz Anna Fleuth“ vorgestellt. Zum Shoppingerlebnis lädt der Webshop des Kevelaer Marketing sowie das Portrait von „STILTREU“ ein, die in ihrem Geschäft im Ortsteil Winnekendonk über 7.000 Produkte rund um Garten, Wohnen und Küche anbieten.

Mit ansprechenden Inhalten und Impressionen Emotionen bei den Leser*innen wecken und Lust auf eine Entdeckungsreise nach Kevelaer machen, das ist das Ziel des Magazins. Bei der Umsetzung setzt das Kevelaer Marketing wieder auf lokale Unterstützung. Um die Gestaltung kümmert sich erneut Kathrin van den Boom von „vandenBoom. Agentur für Mediendesign“ aus Kervenheim. „Ich freue mich bei jeder Ausgabe auf die gestalterische Umsetzung und über die Zusammenarbeit mit dem Team des Kevelaer Marketings. Als Nebeneffekt genieße ich auch den Vorteil, als eine der Ersten die Inhalte der neuen Ausgabe zu sehen, dann kann ich mir direkt die wichtigsten Veranstaltungstermine in meinem Kalender notieren“, berichtet van den Boom.

Für auswärtige Leser*innen bietet sich die unkomplizierte Prospektbestellung über die touristische Website www.kevelaer-tourismus.de an oder eine telefonische Anfrage unter 02832 / 122-991. Für Kevelaerer*innen liegt das Magazin in der Tourist Information, im Empfangsgebäude vom Solegarten St. Jakob und in der Kevelaerer Gastronomie zur kostenfreien Mitnahme aus.