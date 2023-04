Kaviar trifft Currywurst und Kervenheim trifft Winnekendonk – ein toller Theaterabend mit viel Gemütlichkeit Ein lustiger Leckerbissen

/ von Michael Nicolas

Kriegsrat in Ernas Kneipe: Wie können die Stammgäste helfen? Fotos: nick

Das war nun wirklich ein toller Theater-Leckerbissen, den der Kervenheimer Theaterverein „Gemütlichkeit“ in der ÖBS in Winnekendonk am vergangenen Wochenende servierte. „Kaviar trifft Currywurst“ heißt das leicht durchschaubare, aber dafür umso lustigere Spiel um eine heruntergewirtschaftete Eckkneipe, die mal eben zum Edel-Lokal umgebaut werden muss, um den Sponsor von außerhalb zu weiterer Zahlung zu veranlassen.

Die engagierten Kervenheimer Amateurschauspielerinnen und Amateurschauspieler mussten ihren angestammten Saal im Heimattdorf verlassen (das KB berichtete) und haben es sich nun schon seit einiger Zeit im benachbarten Golddorf gemütlich gemacht. Genauer gesagt in der dortigen Öffentlichen Begegnungsstätte, deren Türen Winnekendonk für den Nachbarverein unbürokratisch öffnete. Sie wirkt wie geschaffen, um die in Kervenheim so beliebte Kneipen-Saal-Atmosphäre weiterleben zu lassen. Das Publikum sitzt also weiterhin in einem liebevoll dekorierten Saal an Tischen und wird von einem großartigen Service-Team mit Getränken versorgt, außerdem gibt‘s traditionell Snacks und Currywurst.

Einstand im Exil

Mit dem Stück von Winnie Abel hatte sich der Kervenheimer Verein für den „Einstand“ im Exil in Winnekendonk zudem genau den richtigen Mix aus Witz und ,Wie das Leben so spielt‘ ausge…