Ein lebendes Kevelaerer Geschichtsbuch

Wenn Marianne Heutgens über sich selbst Begriffe wie „Stadtbotschafterin“ oder „Kevelaerer Institution“ hört, dann „tut mir das schon gut“, gesteht sie freimütig. Der kürzlich verstorbene Richard Schulte Staade soll über sie einmal gesagt haben: „Das ist die beste Frau, die die Stadt hat.“ Wenn es um die Gäste und um die Pilger geht, sagt Heutgens selbst, dann kann sie mit einer Bezeichnung wie „Botschafterin der Stadt“ leben. „Sonst ist mir der Titel an sich aber zu groß“. Die Frau, die viel in ihrem Leben im Mittelpunkt stand, will sich als einfacher Mensch nicht größer machen, als sie es aus ihrer Warte heraus eigentlich ist. Fakt ist aber, dass sie in diesem Jahr zwei besondere Feste zu feiern hat. Einmal ist es die 40-jährige Anstellung bei der Stadt – 30 Jahre Stadtverwaltung und nach der Pensionierung 2008 als Mitwirkende im Verkehrsverein – und die 50-jährige Tätigkeit als ehrenamtliche Gästeführerin.