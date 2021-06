Der emeritierte Weihbischof im Bistum Münster, Heinrich Janssen, verstarb am 27. Mai 2021 Ein Leben voller Hingabe und Erfüllung





Am 27. Mai 2021 starb mit 88 Jahren der emeritierte Weihbischof im Bistum Münster, Heinrich Janssen. Kevelaer war immer seine Heimat geblieben. Von seinen 60 Priesterjahren hatte er fünf als Generalvikar des Bistums und 24 als Weihbischof für die Region Niederrhein gedient.

Nichts hatte auf ein solches Leben hingedeutet, als am 13. Oktober 1932 in Kevelaer Therese Janssen mit einem Jungen niederkam. Alles sprach dafür, dass Heinz später die Spielwaren- und Andenkenhandlung von Vater Jakob an der Römerstraße übernehmen würde.

Heinrich Janssen kam – wie seine vier Geschwister Erika, Inge, Hanne und Willi – im Elternhaus an der Neustraße 17 zur Welt. Vater Jakob war streng; Mutter Therese versorgte ihre Kinder mit viel Liebe in einem „traditionell religiösen Umfeld“. Alltags hatte sich mindestens eines der Janssen-Kinder in die Kirche zu verfügen. Eine alte Tante sorgte im Notfall für Entlastung. Sie wurde stiekum eingespannt. „Gehst du für uns in die Messe?“ Tante ging. Wenn irgendetwas passiert war, wurden die Kinder losgeschickt, eine Kerze anzuzünden.

Das Gnadenbild gehörte für den Jungen zu Kevelaer wie das Ges…