Am kommenden Sonntag vollendet Marianne Janssen in Kevelaer ihr 90. Lebensjahr. Geboren wurde die Schwester von Pfarrer em., Hubert Janssen am 10. Juni 1928 im Hause an der Schraveler Mühle als viertes Kind ihrer Eltern Hubert Janssen und Franziska, geb. Forstreuter.

Nachdem die Mühle 1936 im Rahmen der Niersbegradigung geschlossen war, wurde die Familie im Stadtgebiet von Kevelaer sesshaft. Im selben Jahr wechselte Marianne als Schülerin von der Volksschule am Markt, in die sie seit 1934 ging, in die Hubertusschule. Nach der Schulentlassung absolvierte sie das sogenannte „Pflichtjahr“ in einer Kevelaerer Familie, bevor sie im Wirtschaftsamt der Stadtverwaltung angestellt wurde. Während des Krieges gehörte es zu ihrem Pflichdienst, bei Fliegeralarm die Sirene zu bedienen. Ab 1951 war Marianne Janssen bei ihrem Patenonkel, Pastor Edmund Janssen, in Anholt als Pfarrhaushälterin tätig.

Fünf Jahre später übernahm sie die gleiche Tätigkeit bei ihrem Bruder Hubert, der bis 1959 in Westfalen als Kaplan und Religionslehrer aktiv war. Im gleichen Jahr zogen die Beiden nach Homberg, wo Hubert Janssen bis 1963 als hauptamtlicher Religionsleher an der Gewerblichen- und Schifferberufsschule den Religionsunterricht erteilte.

Von 1963 bis 1988 betreute Marianne Janssen ihren Bruder in Recklinghausen. Während dieser Zeit war sie auch Mitglied des Prüfungsausschusses in der Hauswirtschaftlichen Berufsschule. Außerdem leitete sie die Pfarrhaushälterinnengemeinschaft im Dekanat Recklinghausen. Diese Aufgabe behielt sie auch weiter inne, als sie 1989 mit ihrem Bruder nach Marl umzog.

Im Jahre 1994 kehrten die Geschwister gemeinsam in ihre Heimatstadt zurück. Hier betreut sie gemeinsam mit ihrer Schwester Elisabeth den Haushalt von Hubert Janssen. Darüber hinaus leitet sie die Pfarrhaushälterinnengemeinschaft im Bezirk Niederrhein und ist Vorsitzende des Landesverbandes der Angestellten in der Hauswirtschaft (BKH) in Nordrhein-Westfalen.

Sie ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes

Seit 65 Jahren ist Marianne Jannsen zudem in dem von ihren Bruder gegründeten Kinderferienwerk „Ameland“ tätig. Im Jahre 2001 erhielt sie für ihre vielseitigen Aktivitäten im Dienst an vielen Menschen das Bundesverdienstkreuz am Bande.