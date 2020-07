Es ist still, als Felix Naber auf dem Gelände des SV Union Kervenheim im Klubhaus seine erste Ansprache an sein neues Team hält. Der 23-Jährige erläuterte an diesem Tag dem gut 30-köpfigen Spielerkader erstmals seine Idee von Fußball und seine Pläne für die kommende Spielzeit. Dass der junge Mann, der sich selbst als „Trainer-Küken“ mit Erfahrung beschreibt, überhaupt bei der Union gelandet ist, war so ursprünglich nicht geplant...