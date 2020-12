Ein kleiner Hauch von Weihnachten

Aus den Boxen schallten Ohrwürmer wie „Feliz navidad“, Farblichter flackerten an den Häuserwänden und viele Türen öffneten sich, um den ungewöhnlichen Besuch mit seinen Süßigkeiten und Mandarinen zu begrüßen. Nils Dahlmann, sein Bruder Timo und Vater Friedel hatten sich am Sonntagnachmittag auf den Weg gemacht, um den Menschen in Winnekendonk eine außergewöhnliche Freude zu bereiten.