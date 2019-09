50 Jahre ist es her, dass der Kreistag Kleve die Einrichtung einer Jugendmusikschule des Landkreises Kleve zum Schuljahr 1969/70 beschloss. Seitdem wurden Tausende von jungen Menschen an den Standorten in Geldern, Rees, Kleve und Emmerich an den verschiedenen Instrumenten und in diversen Formationen ausgebildet.