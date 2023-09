Ein (Keve)Lama für zu Hause

Das Team des Kevelaerer Marketings hat sich in den vergangenen Wochen unter anderem intensiv mit der Anschaffung neuer interessanter Artikel für alle Kevelaer-Fans beschäftigt. Mit den neuen Produkten solle man die Möglichkeit haben, „ein Stück dieser schönen Stadt zu sich nach Hause zu holen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Beispielsweise ein Lama – doch dazu später. Auch als Geschenke oder Mitbringsel für die Lieben seien die Souvenirs bestens geeignet. Die Artikel können sowohl online im Webshop des Kevelaer Marketings als auch vor Ort in der Tourist Information im Rathaus erworben werden.

Neu im Sortiment ist jetzt beispielsweise das „KeveLama“ als Plüschtier. Die kleine Version des Maskottchens des Kevelaer Marketing-Teams sei „wunderbar auch für Kleinkinder geeignet“ und für 34,90 Euro erhältlich. Ob als Andenken oder als Kuscheltier – das 36 Zentimeter große KeveLama überzeuge „mit seiner Qualität“, heißt es aus dem Rathaus. Für die ganz kleinen Kevelaer-Fans gibt es nun eine Baby-Lätzchen mit einer Abbildung des KeveLamas, das seit Kurzem erworben werden kann. Außerdem sind die neuen Kevelaer-Tassen da. Die modern gestalteten Tassen sind weiß gehalten und mit einem schlichten Fanlogo-Print des „Kevelaer-K“ versehen. Auch weiterhin sind Klassiker, wie zum Beispiel die Aluminium-Trinkflaschen, Picknickdecken oder Trinkgläser vorrätig. Alle Artikel können über die Website www.kevelaer-marketing.de oder vor Ort in der Tourist Information im Rathaus erworben werden.

Tourist Information

Peter-Plümpe-Platz 12

47623 Kevelaer

Telefon: 02832 122-991

tourismus@kevelaer.de