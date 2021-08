IT-Unternehmer Björn Völlings berichtet über seine neue, ungewöhnliche Leidenschaft Ein Hobby mit Spaßfaktor

Björn Völlings mit seinen Puppen TutNix (links) und Karl dem Großen. Foto: DdB

Lange arbeitete IT-Spezialist Björn Völlings in einem Computer-Unternehmen mit, bevor er sich am 1. Januar 2020 mit einem eigenen Computer-Unternehmen selbstständig machte. Die Shutdown-Zeit hat der zweifache Familienvater genutzt, um sich ein ganz besonderes Hobby anzueignen: Das Bauchreden. Seit Februar 2021 hatte er regelmäßig Videochat-Kontakt mit Berufsbauchrednerin Luise Fuhr. Bereits nach wenigen Monaten hat er es so weit gebracht, dass er auch schon erste eigene Auftritte hinter sich hat.

„Es ist ein wenig wie Fremdsprachenlernen, man muss sich komplett umgewöhnen und muss sich echt stark konzentrieren, wenn man ohne die Lippen und mit verstellter Stimmlage reden will“, erzählt er über die Anfangszeit.

Besonders schwer sei beim Bauchreden die Aussprache der Buchstaben V, W, P, B, M und F. Bei geübten Bauchredner*innen übernimmt einfach die Zunge die Bewegung der Unterlippe. Am schwierigsten war für Björn Völlings die Aussprache des B, aber er gab nicht auf und übte und übte mit Sätzen wie „Balu der Bär baut Bananenhäuser“. „Solche Sätze kann man nicht von jetzt auf gleich. Ich habe auch über Hundert Mal am Tag geübt. Aber das Gute ist: Man lernt im Schlaf. Oft schlief ich einfach darüber und am nächsten Tag ging es einfach schon besser!“ Perfekt ist er zwar nach diesen sechs Monaten des Übens nach eigenem Bekunden noch lange nicht, aber sein neues Hobby macht ihm einfach …