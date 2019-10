Heute vor genau 50 Jahren gaben sich Rosemarie und Udo Jakomin auf dem Kevelaerer Standesamt das Jawort. Das Goldpaar lacht, wiegt ein wenig den Kopf hin und her und freut sich sehr darüber, dieses Fest feiern zu dürfen. „Viele Paare erleben dieses Ereignis nicht“, wissen Rosemarie und Udo Jakomin und genießen deshalb die Festlichkeiten rund um ihr Jubelfest umso mehr.

So nahmen sie am gestrigen Mittwochabend am festlich geschmückten Haus das traditionelle Ständchen entgegen und genossen dabei jeden Augenblick. Den heutigen Hochzeitstag selber beginnt das Goldpaar mit einem...