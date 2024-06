Das Kardinal-von-Galen-Gymnasium feiert 35 Jahre Schüleraustausch Ein großartiges Geschenk

/ von Lisa Schweren

Obligatorisches Gruppenfoto der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor der Feier. Foto: LS

Erst im Frühjahr dieses Jahres machte sich eine Gruppe Schülerinnen und Schüler des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums auf den Weg in die USA (KB berichtete). Im Juni stand nun der Gegenbesuch an und man begrüßte junge Amerikanerinnen und Amerikaner in der Wallfahrtsstadt. Dies war ein erstmaliges Ereignis, denn bisher stand der Gegenbesuch immer erst im Folgejahr auf dem Programm, doch beide Besuche in einem Jahr zu veranstalten war mehr als passend. Denn in diesem Jahr feierte der Schüleraustausch zwischen dem Kardinal-von-Galen-Gymnasium und der Abilene High School in Kansas seinen 35. Geburtstag.

Dies nahm man zum Anlass, mit den Schülerinnen und Schülern, dem Bürgermeister, Dr. Dominik Pichler, dem Vorsitzenden des Schul – und Sportausschusses, Norbert Baumann, sowie ehemaligen Teilnehmenden und den Begründern des Austausches, Inge und Mack Teasley, eine kleine Gala zu veranstalten.

Schulleiterin Christina Diehr hielt ihr Grußwort auf Deutsch und Englisch. Zwar lernen die amerikanischen Schülerinnen und Schüler schon seit drei Jahren Deutsch in der Schule, aber man wollte ihnen das Gefühl geben, willkommen zu sein. Diehr bedankte sich bei den zuständigen Lehrerinnen und Lehrern, der stellvertretenden Schulleiterin Nicole Lücke und dem Geschichtslehrer Jens Auerbach auf deutscher Seite und der Deutschlehrerin Meagan Meneley auf amerikanischer Seite für die exzellente und kreative Durchführung des Austausches, in dessen Fokus für sie die Schülerinnen und Schüler stehen. „Ihr steht im Zentrum unserer Arbeit“, so Diehr zu den Schülerinnen und Schülern. Sie hofft, dass aus diesem Projekt leben…