Ein Gottesdienst auf der Wiese

Unter dem Motto: „Gottes bunter Regenbogen“ versammelten sich rund 40 große und kleine Leute auf der Wiese im Kindergarten St. Antonius. Der Kleinkindergottesdienstkreis von St. Antonius, Kevelaer hatte dazu Familien eingeladen, eine Picknickdecke mitzubringen.

Bei strahlendem Sonnenschein ging es fröhlich zu. Die musikalische Begleitung begeisterte alle. Eine Geschichte mit Handpuppen in den Farben des Regenbogens wurde erzählt und verdeutlichte, dass Gott mit den Menschen mit dem Regenbogen einen Freundschaftsbund geschlossen hat. Seifenblasen schimmerten in allen Regenbogenfarben.

Jede Familie bastelte auf ihren Picknickdecken mit buntem Kreppband einen flatternden Regenbogenstock. Einig waren sich alle: In Zeiten der Corona-Krise kreative Ideen in der Gestaltung von Gottesdiensten zu entwickeln, zauberte in viele Gesichter ein Lächeln.

Foto: privat