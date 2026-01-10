Das Optikerehepaar Benedikt und Gisela Mayer gibt sein Geschäft an der Busmannstraße an Caroline Kinzel weiter Ein gleitender Wachwechsel

Nach über 40 Jahren als Augenoptiker und über 30 Jahren als Inhaber des Augenoptikgeschäftes Mayer treten Benedikt Mayer und seine als Augenoptikermeisterin tätige Frau Gisela in die zweite Reihe zurück. Am 1. Januar erfolgte die Übergabe des Geschäftes an die Nachfolgerin Caroline Kinzel.

Absehbar war dieser Schritt schon seit gut einem Jahr, jetzt wurde er vollzogen. „Ich verabschiede mich mit positiven Gefühlen – es kommt ein neuer Lebensabschnitt“, freut sich der 65 Jahre alte Optikermeister darüber, dass er und seine Frau nach den vielen Berufsjahren jetzt perspektivisch den Blick mehr auf ihr privates Leben, ihre Familien, ihre Freunde und den Gesang im Theaterchor Niederrhein richten können.

Am 28. Oktober 1993 eröffneten sie gemeinsam ihr eigenes Ladenlokal in der Luxemburger Galerie, das sie ganze 22 Jahre lang dort betrieben, ehe sie in die Räumlichkeiten an der Busmannstraße 60 wechselten. „Wir haben mit 100 Quadratmetern angefangen, sind damals bewusst nach Kevelaer gezogen“, erläutert Gisela Mayer – auch weil es familiäre Verknüpfungen in der Stadt gab. „Meine Großmutter, geborene Aengenheyster, mütterlicherseits, stammt aus Kevelaer“, ergänzt Benedikt Mayer. „Ich hatte also ein bisschen Kevelaerer Blut“.

Der Bezug zu dem Beruf Augenoptikermeister/-in ergab …