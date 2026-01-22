Ein gelungenes Fest

Zum Martinszug in Kervenheim im vergangenen Jahr schreibt KB-Leser Bernhard Reintges: „Das diesjährige Martinsfest war nicht nur für unsere Kinder ein tolles Ereignis, sondern ist auch für viele auswärtige Kinder und deren Eltern und Großeltern ein schöner Abend, um sich an die Wohltaten des Hl. Martins zu erinnern.

Begonnen hatte der Abend um 17.30 Uhr nach einer kurzen Ansprache mit dem Laternenumzug durch die Straßen und Gassen. Viele Kinder zeigten stolz ihre gebastelten Laternen und bereicherten mit ihren Liedern die Stimmung. Im Anschluß wurden den Kindern auf dem Schulhof am Martinsfeuer in einer kurzen Szene die Mantelteilung und der Werdegang zum Bischof dargestellt. Viele fleißige Helfer im Martinskomitee sorgten in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Schule für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Hierzu wurden am Vortag 300 Tüten für die Kinder vorbereitet, sowie 113 Weckmänner an die Senioren der Dorfgemeinschaft verteilt. Danken möchte ich hier noch der Bäckerei Kürvers für die seit Jahren kostenlose Bereitstellung der Weckmänner für unsere Senioren. Auch die finanzielle Unterstützung durch Kervenheimer Vereine in diesem wie auch vergangenen Jahren sowie die gute Spendenbereitschaft bei der Haussammelung tragen zu einem guten Gelingen der 98 jährigen Tradition bei. Ein besonderer Dank gilt allen Helfern ohne die ein so schönes Fest nicht möglich wäre.“