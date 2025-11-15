Ein ganz besonderer Jubiläumsrückblick

„Weißt Du noch, früher …“ – solche Sätze kommen unweigerlich, wenn man in Erinnerungen schwelgt. Und so ist es auch bei der Sparkasse: Aus Anlass des 200-jährigen Bestehens trafen sich jetzt die Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Kleve bzw. Rhein-Maas: Peter Theissen (Vorsitzender 1973 – 2002), Rudi van Zoggel (2002 – 2018), Michael Wolters (2019 – 2023) und Wilfried Röth (seit 2024) zum sehr persönlichen Blick auf mehr als 50 Jahre Sparkassengeschichte in Kleve.

Aus 300 Millionen DM Bilanzsumme und 248 Mitarbeitenden Ende 1972 wurden – u. a. durch die Fusionen mit den Sparkassen Emmerich-Rees, Straelen und Goch – rund 3,3 Milliarden Euro Bilanzsumme und 478 Mitarbeitende Ende 2024. Und auch das Bankwesen hat sich grundlegend gewandelt: Vor 50 Jahren wurden noch Gehaltstüten gepackt, denn die Gehaltsgirokonten kamen gerade erst auf. Kontoauszüge wurden täglich in Schließfächer bzw. in die „Kontotröge“ in den Geschäftsstellen einsortiert, Überweisungen kamen natürlich noch auf Papier und wurden abgetippt, Buchungen erfolgten mittels Lochkarten, erst 1982 wurde der erste Geldautomat installiert … – Online Banking, Elektronisches Postfach, Zahlen per App oder Uhr – heute selbstverständlich, aber früher undenkbar.

Was aber in all den Jahren blieb: Die Sparkasse ist ein kommunales Unternehmen und fühlt sich den Menschen in der Region verbunden: im Fokus steht die Erbringung von Finanzdienstleistungen für alle Bevölkerungsgruppen und Unternehmen. Nach dem Rückzug von Lebensmittel- und Schuhindustrie hat die Sparkasse auch den regionalen Strukturwandel in der Wirtschaft mit begleitet und gestaltet. Die Förderung der finanziellen Bildung und des Gemeinwohls durch Spenden und Stiftungen waren und sind unverzichtbare Bestandteile des öffentlichen Auftrags – seit Gründung 1825.

Im sehr persönlichen Rückblick tauchten natürlich so manche Anekdoten und Erinnerungen an handelnde Personen wieder auf und gaben ausreichend Gesprächsstoff, denn „weißt Du noch …“ gilt auch bei Sparkassenvorständen.