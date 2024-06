Ein Frühling voller Highlights

Der Frühling hielt bisher viele Highlights für die Kindertagesstätte Marienkäfer bereit. Von Naturerlebnissen auf dem Naturhof in Kevelaer über actionreiche Abenteuer im Kleoland in Kleve bis hin zu musikalischen Einlagen mit Güno van Leyen – Langeweile kam bei ihnen definitiv nicht auf.

Der Naturhof in Kevelaer überzeugt mit nachhaltigen Produkten, artgerechter Tierhaltung und ökologischer Landschaftspflege. Für Dunja und ihre Familie ist es eine Herzensangelegenheit, die Natur und Landwirtschaft Groß und Klein näherzubringen. Das haben alle gespürt. Die Kinder durften Lämmer füttern, handzahme Hühner hautnah erleben und sogar beim Spinnen von Wolle zusehen. Ein lehrreicher und erlebnisreicher Tag für alle Beteiligten.

Mit Gesprächen und Aktionen begleitete das Thema Bauernhof die Kinder noch eine Weile im Kindergarten-Alltag.

Auch in diesem Frühjahr ging es wieder ins Kleoland in Kleve. Die Kinder konnten auf einer Fläche von etwa 1.000 Quadratmetern nach Herzenslust klettern, springen, rutschen und toben. Schon die An- und Abreise mit einem großen Reisebus lässt Kinderherzen höher schlagen.

Ein Ausflug ohne Eltern ist schon etwas ganz besonderes. Vielleicht schwingt neben großer Aufregung auch ein kleines bisschen Angst mit, die sich dann aber ganz schnell in Mut und Freude wandelt. Und am Ende sind die Kleinen alle ein ganzes Stück „gewachsen“.

Zum baldigen Sommeranfang wurde es mit Güno van Leyen wieder einmal musikalisch. Seit fast zwei Jahrzehnten ist der Musikpädagoge ein liebgewonnener Gast in der Kita. Mit teilweise selbst komponierten Liedern, Gitarre und Handharmonika begeisterte er die Kinder zum Mitsingen, Mitmachen und Tanzen. Ein fröhliches Miteinander, Spaß und Bewegung standen im Mittelpunkt. Die Kinder waren begeistert, neue Formen des Ausdrucks durch Musik und Gesang zu entdecken.

Der Frühling brachte allen jede Menge Abwechslung und spannende Momente. Man ist schon gespannt, was der Sommer für alle bereithält.