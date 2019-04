Wenn man an der Tür am Hoogeweg 66 schellt, hört man zunächst Vogelgezwitscher – ein Indiz dafür, dass es sich angesichts so eines Klingeltons um einen klang-musikalischen Personenkreis handelt, der in dem Haus wohnt. Die Bestätigung erhält man, wenn man dann mit Michael Kahlert in seiner Wohnung ins Gespräch kommt. Eine kleine Galerie mit Instrumenten auf dem Boden zeugt von der Musikalität des 41-Jährigen, der „seit 20 Jahren Wahl-Kevelaerer“ ist.