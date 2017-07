Ein Festival direkt vor der Haustür

Am Freitag beginnt Parookaville

Parookaville ist ein Electronic und EDM Festival, welches vom 21. Juli 2017 bis zum 23. Juli 2017 am Flughafen in Weeze stattfindet. Die Karten sind bereits ausverkauft und es werden bis zu 80.000 Fans erwartet.

Es werden dort viele bekannte DJs auf den Bühnen ihre Musik auflegen, wie z.B. Armin van Buuren, Steve Aoki und auch Yellow Claw. Im vorherigen Jahr sind dort 150 DJs angereist und in diesem Jahr kann man mit noch mehr rechnen.

Parookaville ist nicht wie ein gewöhnliches Festival aufgebaut, es ist ein kleines Dorf und die Besucher des Festivals sind dort die Bürger. Es ist also ein Showkonzept – und ein großer Erfolg in Deutschland. Es ist bereits eines der größten Festivals in der Bundesrepublik.

Erstmals wurde es 2015 veranstaltet und pro Tag waren 25.000 Besucher gestattet. Es war damals auch schon ausverkauft. Bereits im Jahr darauf waren 50.000 Besucher erlaubt und jetzt sind es schon 80.000 Besucher. Das Motto des Festivals lautet: „ Madness, Love and pure Happiness“, was so viel bedeutet wie „Wahnsinn, Liebe und pure Fröhlichkeit“.

Alison Bollen, Timo Derks

9C, Kardinal-von-Galen-Gymnasium