Ein Fest der Begegnung

Das jährliche Pfarrfest in St. Antonius Kevelaer findet wieder in bewährter Form am 7. und 8. September 2024 statt. Das Fest startet mit einer Wort-Gottes-Feier am Samstagabend um 18.30 Uhr draußen vor dem Pfarrheim. Danach besteht wieder die Möglichkeit, bei Speisen und Getränken sowie Live-Musik im Weinzelt einander zu begegnen. Für die Kinder ist ein Begleitprogramm geplant.

Am Sonntag steht das Pfarrfest ab 12.30 Uhr ganz im Zeichen von Geselligkeit, Speisen, Spaß und Austausch. Am Pfarrheim locken erneut Tombola-Lose, die Bücheroase und ein Trödelmarkt.

Um die Antonius-Kirche stehen die Spielstände der Messdiener, der „Anthonies“ und des Kindergartens bereit. Die legendäre Röllchenbahn und ein Kinderkarussell runden das Angebot ab. Neben Pommes, Currywurst, Spanferkel, Reibekuchen und Pilzen gibt es im Pfarrheim Kaffee, Kuchen und Waffeln. Für den Kuchenstand sind gerne noch Kuchenspenden erwünscht. Die Organisatoren freuen sich bereits jetzt sehr auf das gemeinsame Fest der Begegnung.