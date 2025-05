Ein Erlebnis für Radfans

Das Team des Kevelaer Marketings startet eine umfassende Kampagne, die das Radfahren in der Wallfahrtsstadt in den Mittelpunkt rückt. Mit einer Reichweite bis ins Ruhrgebiet wird die Kampagne durch Werbeanzeigen und einen Beitrag im Reisemagazin „Deutschland Spezial – Das nahe Glück“ unterstützt. Über vier Wochen hinweg werden im Mai und Juni in den sozialen Medien, darunter Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, LinkedIn und YouTube spannende Inhalte rund ums Radfahren präsentiert.

Vielfältige Inhalte

Die Kampagne bietet wöchentliche Routentipps und Vorschläge für beliebte Radfahr-Events in und um Kevelaer. Ein Highlight für Radelfans ist jedes Jahr die „Landpartie am Niederrhein“, die in diesem Jahr am 14. und 15. sowie am 21. und 22. Juni 2025 stattfindet. Auch der „Raderlebinstag Niederrhein“, früher bekannt als „Niederrheinischer Radwandertag“, am 6. Juli 2025 ist ein fester Termin im Kalender aller Radfahrbegeisterten. Moira-Lou Kröll, Mitarbeiterin beim Kevelaer Marketing, erklärt: „Radfahren ist nicht nur eine umweltfreundliche Fortbewegungsart, sondern auch eine wunderbare Möglichkeit, die Schönheit unserer Region zu entdecken. Die Menschen sollen inspiriert werden, die vielfältigen Radwege und Sehenswürdigkeiten in Kevelaer zu erkunden.“

Individuelle Radtouren

Für alle, die auf eigene Faust fahren möchten, bietet das Team vom Kevelaer Marketing zahlreiche ausgearbeitete Radtouren an. Diese können einfach heruntergeladen oder in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob als Postkarte abgeholt werden. Die Strecken reichen von einer kürzeren Familienroute bis hin zu längeren Ausflügen nach Xanten oder durch die nahegelegenen Maasduinen in den Niederlanden. Für Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto, Bus oder der Bahn nach Kevelaer anreisen und kein eigenes Fahrrad mitbringen können, stehen in der Stadt mehrere Anlaufstellen zur Verfügung, wo Fahrräder ausgeliehen werden können. Auch die Leih-Lastenräder sind eine Überlegung wert. Alle Informationen zu den Leihstationen sind unter www.kevelaer-marketing.de zu finden.

Breites Publikum

Um die Kampagne erfolgreich zu gestalten, setzt das Kevelaer Marketing auf eine starke Präsenz in den sozialen Medien. „Durch gezielte Inhalte und Interaktionen auf Plattformen wie Facebook und Instagram erreichen wir ein breites Publikum, um die Vorzüge des Radfahrens in Kevelaer effektiv zu kommunizieren“, betont Sophie Opgenorth, Mitarbeiterin beim Kevelaer Marketing.

Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus beim Kevelaer Marketing, hebt außerdem hervor: „Die Kombination aus Radfahren und Tourismus ist für Kevelaer von großer Bedeutung. Wir streben an, nicht nur die Einheimischen, sondern auch Besucher aus dem Ruhrgebiet und darüber hinaus anzulocken, um die Schönheit der Stadt und ihrer Umgebung zu erleben. Radfahren ist eine hervorragende Möglichkeit, die Region aktiv zu erkunden und gleichzeitig die Natur zu genießen.“