Seit ein paar Wochen geisterte das Gerücht schon in der Ortschaft herum. Jetzt ist es bestätigt worden: Das Ehepaar Hecks, das den „Nah&gut“-Laden an der Dorfstraße seit gut zweieinhalb Jahren betriebt, geht mit dem Betrieb in die Insolvenz. Man habe Dienstag vor zwei Wochen von der Insolvenz erfahren, „als der Insolvenzverwalter vor allen Angestellten stand und mitgeteilte, dass Hecks insolvent sind“, erzählt Gertrud Zaykowski, deren Mann Vermieter des Ladens ist und mit dem sie gemeinsam in der Frühschicht immer noch mit hinter der Theke steht. Nähere Angaben habe es nicht gegeben...