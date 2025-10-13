Ein Dorf verliert sein Herz

Hansgerd Kronenberg ist in der Nacht zum Montag im Alter von 90 Jahren verstorben. Mit ihm verliert Winnekendonk eine prägende Persönlichkeit, die das Dorfleben wie kaum ein Zweiter gestaltet und zusammengehalten hat. Jahrzehntelang engagierte er sich mit Herzblut als Ortsvorsteher, war Motor unzähliger Vereinsaktivitäten und blieb bis ins hohe Alter eine Integrationsfigur – immer verbindlich, bodenständig und mit freundlichem Humor.

Sein Einsatz für Winnekendonk, nicht zuletzt der Gewinn der Goldmedaille im Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ oder die Ehrenbürgerwürde, wird im kollektiven Gedächtnis bleiben. Wer ihn erlebte, spürte seine Freude an Gemeinschaft und Verantwortung, seine große Dankbarkeit für das Leben und seinen unerschütterlichen Optimismus.

Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Frau Gertrud, seinen Kindern, Enkeln und allen, die ihn vermissen. Winnekendonk verliert einen wahren Charakterkopf – und bleibt ihm dankbar verbunden.

