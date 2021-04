Ein digitaler Workshop für Zuhause

Zur aktuellen Sonderausstellung „Anderwelt – Der Künstler Paul Jansen-Sprenger“ (das KB berichtete) hatte das Niederrheinische Museum in Kevelaer einen ganz speziellen Workshop im Programm. Leider musste dieser, wie so viele andere Veranstaltungen auch, pandemiebedingt abgesagt und das Museum wieder geschlossen werden (das KB berichtete). Doch zum Glück leben wir im digitalen Zeitalter und so hat die Museumspädagogik des Hauses einen völlig neu konzipierten Workshop auf seiner Homepage online gestellt.

Unter https://niederrheinisches-museum-kevelaer.de/aktuelles/ werden nun Groß und Klein Schritt für Schritt durch die einzelnen Stationen geführt, um ein eigenes „Anderbild“ zu kreieren. Der digitale Workshop bezieht sich auf die einzigartigen fantasievollen Papierarbeiten Jansen-Sprengers, deren Schaffensprozess von der Abstraktion bis zur figürlichen Darstellung sowohl die Malerei als auch die Zeichnung umfasst. Ein solches Bild selbst entstehen zu lassen, garantiert allen Altersklassen große Inspiration und vor allem sehr viel Freude. Die benötigten Materialien hat in der Regel sogar jeder Zuhause.

Ganz bewusst wurde für den Workshop ein digitales Format gewählt, das zeitlich ungebunden ist, und somit 24 / 7 und für Familien grade auch am Wochenende abgerufen werden kann. Der Link dazu ist ebenfalls über die Facebookseite des Museums zu finden.