Die Basilikamusik Kevelaer freut sich auf die dritte Auflage ihres Konzertes zwischen Himmel und Erde: am Freitag, 29. Juni, 20 Uhr, wird der Chor im Forum Pax Christi zu erleben sein und das Kevelaerer Wallfahrtszentrum mit seiner Musik zum Klingen bringen.

Der Familienchor & Friends unter Leitung von Chordirektor Romano Giefer entwickelt darin das Format seiner stimmungsvollen Musik an einem Sommerabend unter freiem Himmel weiter: „Neben dem Chor werden unsere beiden musikalischen Weggefährten Christoph Spengler und Jörg Seyffahrt wieder mit am Start sein. Alle Stücke sind zudem auch eigens für Streichquartett arrangiert. Man darf in diesem Jahr gespannt sein auf ein symphonisches Klangerlebnis“, so Giefer. Musiziert wird ein Programm von Stücken unter dem Titel „Friede, Friede“ in Anlehnung an das diesjährige Wallfahrtsmotto. Neben populärer Kirchenmusik, dem Kernrepertoire des Chores, werden anspruchsvolle Chorarrangements aus Gospel, Pop, Jazz und Filmmusik erklingen.

Der Chor lädt alle Musikfreunde aus Kevelaer und Umgebung herzlich zum Besuch ein. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Kostendeckung wird gebeten.