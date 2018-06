Am 27. April war es genau 50 Jahre, dass Bruder Werner Bölsterling dem Orden der Canisianerbrüder beigetreten ist. Groß gefeiert wird dieses Goldene Ordensjubiläum am Samstag, 23. Juni, in Münster gemeinsam mit zwei anderen Mitbrüdern, die auch ihr Goldenes bzw. ihr Silbernes Ordensjubiläum begehen dürfen.



Am 27. April war es genau 50 Jahre, dass Bruder Werner Bölsterling dem Orden der Canisianerbrüder beigetreten ist. Groß gefeiert wird dieses Goldene Ordensjubiläum am Samstag, 23. Juni, in Münster gemeinsam mit zwei anderen Mitbrüdern, die auch ihr Goldenes bzw. ihr Silbernes Ordensjubiläum begehen dürfen. „Ich habe mein ganzes Ordensleben immer mit jungen Leuten zusammengearbeitet. Die Jugend hat mich jung gehalten“, erzählt Bölsterling schmunzelnd.

Geboren wurde Bruder Werner in Hermeskeil im Hunsrück, wo er mit drei Geschwistern aufwuchs. Schon früh entdeckte er seine Begeisterung für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. So hatte er eine Messdiener- und eine Theatergruppe gegründet und geleitet und war in der KJG aktiv.

Nach seiner Schulzeit wollte Bölsterling weiterhin Jugendarbeit betreiben, um damit sein Hobby zu seinem Beruf machen zu können. Dieses Möglichkeit fand er bei den Canisianern, denen er im Jahre 1968 beitrat. Nach dem Ordenseintritt studierte er drei Jahre lang in Köln Sozialpädagogik. Während des Studiums sammelte Bölsterling mehrere Praktikaerfahrungen…

