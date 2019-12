Ein Blick ins Handlungsfeld „Industrie“

Zum Abschluss unserer Serie über den Wirtschafts- und Verkehrsverein (WuVV) geht es wieder zurück auf „Los“ und hinein in das Handlungsfeld mit der Nummer eins: Industrie. Diesen Stellenwert erwartet man nicht unbedingt in einer Stadt wie Kevelaer, die gemeinhin auf Wallfahrt, Tourismus und „Gesund an Leib und Leben“ reduziert wird – letzteres zumindest dann, wenn eines Tages die Wünsche von Verwaltung und Politik in Erfüllung gehen. Aber die Betriebe aus dem Bereich Industrie und verarbeitendes Gewerbe tragen ganz erheblich zu den im Jahr 2017 eingenommenen 15,7 Millionen Euro Gewerbesteuer bei und sind daher kein leichtgewichtiger wirtschaftlicher Faktor in der Wallfahrtsstadt.