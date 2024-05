Bei der 4. Ausbildungs- und Jobbörse konnten Jugendliche sich über berufliche Chancen informieren Ein Blick ins Berufsleben

/ von Lisa Schweren

Am Stand der Bundeswehr mussten die Schülerinnen und Schüler sich gleich beweisen. Foto: LS

Zum vierten Mal verwandelte sich die Zweifachturnhalle am Schulzentrum anlässlich der Ausbildungs- und Jobbörse in ein kleines Messegelände. Insgesamt 51 Unternehmen hatten sich am Freitag, 26. April 2024, dort eingefunden, um sich den Schülerinnen und Schülern zu präsentierten. Denn in den Zeiten des Fachkräftemangels ist eine solche Präsentation von hoher Bedeutung.

Das wurde am Stand der Wallfahrtsstadt Kevelaer besonders sichtbar. Besetzt war der Stand von vier Auszubildenden der Wallfahrtsstadt, die vier verschiedene Bereich vorstellten. Doch ganz zu Beginn der Veranstaltung sahen die vier sich eher als unbeliebt an. „Die wissen gar nicht, wie vielfältig die Möglichkeiten bei der Stadt sind“, erklärte Sebastian Laux sich das noch fehlende Interesse. Er selbst macht gerade die Ausbildung zum Bauleiter bei der Stadt. Durch die Anwesenheit bei der Jobbörse können die Schülerinnen und Schüler für sich entdecken, was die Ausbildungberufe der Wallfahrtsstadt zu bieten haben.

Schülerinnen der Q1 verrieten, dass sie an manchen Ständen einfach vorbeigingen, weil sie dächten, dass sie nicht zu ihren Interessen passen. Aber wenn die Leute dieser Stände sie direkt ansprächen, würden sie sich auch gerne anhören, was sie zu erzählen hätten.

Beim Stand der Zahnwelten Paeßens stand Auszubildende Katharina Heinen zum Gespräch bereit. Sie steht kurz vor ihren Abschlusspr…