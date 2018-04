Die Saarner Jugendkantore und der Jugendkammerchor der Chor-Singschule Himmelfahrt aus Mülheim-Saarn beeindruckten in der Basilika mit klassischen und modernen Stücken zu den Themen „Bitte – Vertrauen – Lob“.

Schon vor dem Beginn des Konzerts machte der Kantor der Basilika, Sebastian Piel, klar: „Wir können froh sein, so ein besonderes Konzert zu hören.“

In seinem Wortbeitrag las er ein Schreiben des theologischen Wallfahrts-Referenten Bastian Rütten vor, der sich ausführlich den drei Kernthemen des Programms – „Bitte – Vertrauen – Lob“ – widmete. „Wir wollen uns in dieser musikalischen Stunde dahingehend wieder einüben und sind froh über den Impuls, den die Musikerinnen und Musiker gestalten.“

Piel wies so auf den mehrfach zu erwartenden Text „Ubi caritas et amor deus ibi est“ hin, was „Wo Liebe und Güt…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel Ein besonderes Chor-Konzert 0,49 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by