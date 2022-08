Ein Beitrag zum Recycling-Kreislauf

Die meisten Menschen dürften das Phänomen kennen: Ein neues Handy wird angeschafft und immer wieder kommt die Frage auf, was nun mit dem alten Gerät passiert. Bei vielen landet es in irgendeiner Schublade, verstaubt und schlummert vor sich hin. Mit der „Handy-Aktion NRW“ soll nun endlich wieder Platz in der Schublade geschaffen werden: Ab sofort können Althandys samt Ladegerät (ohne Akku) in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Rhein-Maas kostenlos abgegeben werden.

„Wir beteiligen uns an der Handy-Aktion NRW, weil Mobiltelefone wertvolle Rohstoffe wie Gold, Silber und Platin enthalten, deren Abbau oft auch mit Menschenrechtsverletzungen und Naturzerstörung verbunden ist. Umso wichtiger ist daher das fachgerechte Recycling ausgedienter Handys, um diese Rohstoffe zurückzugewinnen“, erläutert Nachhaltigkeitsmanager Markus Jansen von der Sparkasse Rhein-Maas.

Umso wichtiger ist es, dass Mobiltelefone lange genutzt werden und anschließend nicht in der Schublade verschwinden, sondern recycelt werden. So können viele Rohstoffe zurückgewonnen und auch der illegale Export von Elektroschrott verringert werden.

Daten vorher löschen

Alle in den Filialen der Sparkasse Rhein-Maas gesammelten Handys werden fachgerecht recycelt oder, wenn sie noch verwendbar sind, nach einer professionellen Datenlöschung weiterverwendet, erklären die Verantwortlichen. Auf Nummer sicher gehe man beim Datenschutz, indem bereits vor Abgabe des Handys möglichst alle persönlichen Daten gelöscht und die SIM- sowie andere Speicherkarten entfernt werden.

Die Sammelboxen stehen noch bis zum 31. Dezember 2022 in allen Geschäftsstellen der Sparkasse bereit. Der Erlös aus dieser landesweiten Recycling-Aktion kommt Menschenrechtsprojekten von „Brot für die Welt“ und der „Vereinten Evangelischen Mission“ zugute.