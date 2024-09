Ein Baum für Bernhard Lohmann

Nunmehr hat der Kreisverband Kleve für Heimatpflege zu Lebzeiten einen „Gedenkbaum“, einen Amberbaum, für sein Ehrenmitglied Bernhard Lohmann in Kevelaer-Winnekendonk gepflanzt. Im Beisein von Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und Ortsvorsteher Erich Reiser nahmen viele Winnekendonker Heimatfreunde und Vertreter des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege an der kleinen Feierstunde teil. Der stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes, Josef Jörissen, erinnerte im Rahmen einer Laudatio an die über 20-jährige hervorragende Vereinsarbeit von Bernhard Lohmann für den Kreisverband. Dabei widmete sich Bernhard Lohmann nicht nur den Kassengeschäften, sondern er engagierte sich auch vor allem als Bewerter in den verbandseigenen Wettbewerben und im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.