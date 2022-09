Hans Broeckmann wäre in diesem September 90 Jahre alt geworden Ein Ausnahmepolitiker aus Wetten

Hans Broeckmann (r.) 1992 an seinem 60. Geburtstag mit Stadtdirektor a. D. Dr. Karl-Heinz Röser und Bürgermeister Karl Dingermann. Foto: eve

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von…

Hans Broeckmann

Die denkwürdige Begegnung lag am 9. März 2003 wenige Monate zurück. Ich hatte im Marienhospital einen Termin gehabt und wollte zurück in die KB-Redaktion. Da sah ich im Foyer einen Mann. Er wirkte hinfällig und war sehr mager. Ich dachte: „Den Mann hast du schon einmal gesehen. Den kennst du.“ Er kam zögernd auf mich zu und sagte heiser: „Guten Tag, Frau Evers.“

Mit einem Schlag wusste ich: Das ist Hans Broeckmann, der Mann, mit dem ich über Jahrzehnte ungezählte berufliche Termine gehabt hatte.

Ich war erschrocken über die Veränderung in Gesicht und Statur, auch wenn ich Hans Broeckmann nun eindeutig erkannte. Ich lud ihn auf einen Kaffee in die Foyer-Cafeteria ein. Er freute sich. Wir ließen uns Zeit, ins Gespräch zu kommen. Und plötzlich erzählte Hans Broeckmann von dem, was ihn bedrückte. Er hatte immer weiter an Gewicht verloren und war zusehends schwächer geworden – zunächst ohne eine Diagnose. Er hatte das Rauchen aufgegeben. Unvermittelt schob er jetzt, in der Cafeteria, Information…