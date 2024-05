Ein Affentheater im Bühnenhaus

Nach dem gelungenen Auftritt von Götz Alsmann (das KB berichtete) steht im Rahmen der Reihe „Kabarett unter´m Dach“ bereits der nächste Komiker und Kabarettist in den Startlöchern: Am 13. Juni kommt Uwe Lyko alias Herbert Knebel in die Marienstadt. Mit im Gepäck hat der wohl bekannteste Rentner Deutschlands nicht nur seine Comedygruppe „Affentheater“, sondern auch sein aktuelles Programm mit dem Titel „Fahr zur Hölle, Baby“.

Diese Äußerung – so heißt es in der Programmankündigung – rufen Knebel und sein Affentheater allen Kritikern und Zweiflern zu, die sich gefragt haben, ob es die Combo überhaupt noch gibt: „Wir sagen, häh?! Gab‘s uns jemals nicht? Solange wir uns erinnern können, gab‘s uns immer. Richtig weg waren wir niemals, auch wenn es sich viele gewünscht haben.“ Wobei mit „Fahr zur Hölle, Baby“ auch mehrere gemeint sein könnten.

Die gute Nachricht: Auch mit ihrem neuen Programm ist die Ruhrpottband ihrem Motto treu geblieben: „Kommt einfach vorbei und lasst euch überraschen!“ Das Publikum im Konzert- und Bühnenhaus darf sich im Juni in jedem Fall auf teuflisch gute Ideen, höllisch heiße Rhythmen und engelsgleiche Chöre freuen, versprechen die Veranstalter. Und weiter heißt es: „Einfach himmlisch, dieses höllische Programm! ‚Fahr zur Hölle, Baby!‘ – demnächst bestimmt auch in einer Mehrzweckhalle in Ihrer Nähe!“

Termin: Herbert Knebels Affentheater „Fahr zur Hölle, Baby!“, Donnerstag, 13. Juni, um 20 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Karten sind ab 32,90 Euro erhältlich.

