Am 1. Juni 2016 trat Viktor Fischer-Emmerich seinen Dienst als Kirchenmusiker an St. Marien an. Der geborene Heronger, der nicht nur eine abgeschlossene Ausbildung als Kirchenmusiker hat, sondern auch diplomierter Theologe und ausgebildeter Psychotherapeut ist, wurde nun von der Gemeinde St. Marien verabschiedet.