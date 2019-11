Ein Abo fürs Katharinenhaus

Die Bewohner des Seniorenheims Katharinenhaus in Winnekendonk haben nun seit einigen Wochen jeden Donnerstag noch einen Grund mehr, sich auf das Frühstück zu freuen.

Nicht nur, dass es seit einiger Zeit neuerdings morgens und abends ein Buffet zum Selbstbedienen gibt – dank des Engagements einer Angehörigen liegen nun jeden Donnerstag auch zwei Exemplare des Kevelaerer Blattes in der Einrichtung bereit.

Dass dieses Jahresabo zustande kam, haben alle Beteiligten vor allem Edeka Brüggemeier zu verdanken. Andre Spittmann, Marketingleiter bei Edeka Brüggemeier, erzählt, dass für das Unternehmen sofort klar gewesen sei, dem Seniorenheim ein Jahresabo zu sponsern, als die Anfrage der Angehörigen eines Bewohners kam. So sollen die Bewohner „einfach die Möglichkeit haben, über die Geschehnisse in Kevelaer und Umgebung zu erfahren“, meint Spittmann, der vor 18 Jahren in diesem Hause seinen Zivildienst abgeleistet hat.

Sabine Vohwinkel, Leitung im Katharinenhaus, ist von der Aktion begeistert: „Das ist natürlich toll, wenn die Bewohner die Informationen bekommen, was hier so los ist außerhalb des Hauses. Es ist eine Bereicherung.“

Die 40 Bewohner des Hauses nehmen die Zeitungen gut an. Irgendwann wanderten die beiden Exemplare von Zimmer zu Zimmer, „die Bewohner nehmen die sich dann mit“, lacht die Hausleitung. Gerade weil das Angebot einen solchen Anklang bei den Bewohnern findet, ist die Freude groß, als Andre Spittmann verkündet, dass es nicht bei diesem Jahresabo bleiben soll. „Das kann gerne eine jahrelange Institution werden.“