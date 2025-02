Ein Abend für die Sinne im Priesterhaus

Das geläufige Wort „Kumpane“ hat seinen Ursprung in der lateinischen Sprache. „Cum“ bedeutet „mit“ oder „zusammen“ und „panis“ heißt „Brot“. Ein Kumpane ist also jemand, der das Brot teilt.

Unter diesem Motto steht der kulinarisch-musikalisch-biblische Abend „CumPanen – Ein Abend für die Sinne“ am Montag, 31. März 2025, um 18 Uhr im Speisesaal des Priesterhauses.

Der Abend widmet sich dem Thema Brot in all seinen vielseitigen, genussvollen Varianten. Serviert werden verschiedene Sorten Brot, begleitet von Dips und weiteren köstlichen Beilagen. Die Speisen werden nach und nach aufgetragen, sodass ein bewusster Genuss garantiert ist. Auch ein Glas Wein als Referenz an die biblische Tradition ist im Preis enthalten.

Musikalisch und lyrisch begleitet Dr. Bastian Rütten die Veranstaltung mit einer Auswahl an inspirierenden Texten und Melodien, die Geist und Seele ansprechen. Dieses Zusammenspiel aus Kulinarik, Musik und Besinnung lädt dazu ein, innezuhalten, bewusst zu genießen und in Gemeinschaft Gedanken zu teilen.

Obwohl es Fastenzeit ist, steht hier der bewusste Genuss im Mittelpunkt. Diese besondere Gelegenheit verwöhnt Leib und Seele gleichermaßen.

„Vor der Veranstaltung bietet sich ein Besuch im Solegarten St. Jakob und im dortigen Inhalatorium an. Dort können die Teilnehmenden schon vorher körperlich und geistig entspannen“, erinnert Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus.

Tickets für diesen Abend sind zum Preis von 20 Euro ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. Der Verkauf erfolgt über den Ticketshop des Kevelaer Marketing, die Tourist Information im Rathaus sowie im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob. Schnell sein lohnt sich, denn die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

„Ein Abend wie dieser passt perfekt in die Fastenzeit und bietet die Möglichkeit, Gemeinschaft und Genuss in Einklang zu bringen“, erklärt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.