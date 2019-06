Eifeltour wurde von vielen Liedern begleitet

Die traditionelle Tour des Männer-Gesang-Verein aus Kevelaer (KMGV) führte in Begleitung der Ehefrauen an den Rurtalsee in der Eifel. Das erste Ziel war das Hotel Seemöwe in Einruhr, wo das im Vorfeld ausgewählte Menü genossen wurde.

Gestärkt ging es zum nahe gelegen Schiffsanleger. Bis zur Abfahrt des Schiffes wurde die Gelegenheit genutzt, ein Ständchen zu bringen, was bei den übrigen Gästen gut ankam. Auch auf dem Schiff wurde lautstark gesungen. Josef Coenen begleitete die Sänger auf dem Schifferklavier.

In Rurberg wurde die Gesellschaft vom Busfahrer eingesammelt und nach Nideggen gebracht. Auf dem Weg zur Burg brachte der Verein auf dem Marktplatz noch ein Ständchen. Dank des Dirigats von Gerhard Löffler und der mit viel Begeisterung vorgetragenen Lieder, brandete nach jedem Lied ein Applaus aus den umliegenden Cafés auf, so dass mehr gesungen wurde als eigentlich geplant war.

Danach gab es die Gelegenheit, die Burg oder eins der Cafés in Nideggen zu besuchen. Die Besucher der Burg berichteten im Anschluss, dass in der Burgkirche die Wallfahrtskerze für Kevelaer von 2018 aufgestellt war.

Schließlich wurde es Zeit, die Heimreise anzutreten. Bis hierher hatten die Reisenden viel Glück mit dem Wetter. Es war weitestgehend trocken und sogar die Sonne kam hin und wieder raus. Auf der Rückfahrt kam dann aber der erste Regen, so dass alle möglichst schnell vom Bus zu ihren Wagen spurteten.

Auf der Fahrt wurden die Damen und Herren von der ehemaligen Vereinswirtin Christel Schiffer bedient.

Nicht zuletzt die Teilnahme an dieser Fahrt, neben den vielen Sonderproben, hat die Sänger für die Ostkirchenliturgie gestärkt. Diese wird am Sonntag, 23. Juni, um 10 Uhr in der Basilika gesungen. Hierbei wird der KMGV tatkräftig von Gastsängern unterstützt. Mit diesen Sängern bildet der Verein dann den Theodosius Chor, der unter der Leitung des Kantors Michael Jasienicke aus Remagen die ukrainischen Gesänge darbieten wird.