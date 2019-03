Ehrungen und Rückblick

Im Rahmen der alljährlichen Jahreshauptversammlung der DLRG OG Kevelaer ehrte Herbert van Bühren als Vorsitzender des Ehrungsausschusses wieder einige Mitglieder für langjährige Treue zur DLRG oder vorbildliche Mitarbeit.

Ausgezeichnet wurde Gregor Douteil für 65- ährige Treue, Monika Martens für 50-jährige Mitgliedschaft und acht Schwimmer für 25-jährige Mitgliedschaft. Unter ihnen waren auch Hans Bruckmann und Reiner Op de Hipt. Die Mitarbeitsurkunde erhielt eine Ausbilderin.

Mit dem Verdienstzeichen in Bronze für vorbildliche Mitarbeit wurde Claudia Roeling geehrt. Wolfgang Reul erhielt das Verdienstzeichen in Silber. Mit dem Gregor-Douteil-Gedächtnis-Pokal wurde in diesem Jahr das Ehepaar Monika und Gerhard Martens für das Engagement in der DLRG OG Kevelaer ausgezeichnet. Dieser Pokal wird alle zwei Jahre vom Ehrungsausschuss an ein besonders verdientes Mitglied verliehen. Die beiden engagieren sich besonders in der Sanitäts- und Erste-Hilfe-Ausbildung.

Zudem blickte die DLRG auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Trotz der vorübergehenden Hallenbadschließung haben viele Gruppenstunden und Aktionen für die Kinder und Betreuer stattgefunden. Vorsitzender Werner Pfeifer dankte allen für ihren Einsatz und die vorbildliche Zusammenarbeit.