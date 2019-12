Ehrung für die 60. Wallfahrt

Zur Wallfahrt nach Velden zum Hl. Andreas pilgerten wieder rund 50 Kevelaerer Männer. In der dortigen Pfarrkirche wird eine Reliquie des hl. Andreas aufbewahrt.

In der Messfeier, zelebriert von Pastor Carl Müller, wurde der in diesem Jahr verstorbenen Mitglieder Theo Thyssen, Hans Ophey und Rüdiger Lamers gedacht. In der Gaststätte „Het Wapen van Velden“ wurden nach dem Frühstück vier neue Mitglieder durch den Vorsitzenden Theo Boetselaars in die Pilgergemeinschaft aufgenommen: Norbert Heckens, Richard Hoymann, Norbert Jansen und Josef Kruss.

Bei der Mitgliederehrung fehlten Klaus Vorfeld (50-jähriges Jubiläum) und Michael Heilen (25-jähriges Jubiläum). Ein besonderes Jubiläum konnte Paul Hoymann feiern: Er pilgerte zum 60. Mal nach Velden. Fast immer war er als Fußpilger unterwegs, meistens sogar auf dem Hin- und Rückweg. Im kommenden Jahr wird das 450-jährige Jubiläum der Kevelaer-Velden-Pilgerschaft gefeiert.