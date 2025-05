Ehrung durch Landrat Christoph Gerwers

Im Rahmen einer Feierstunde hat Landrat Christoph Gerwers zahlreiche Aktive in den Bereichen Sport und Ehrenamt aus dem gesamten Kreisgebiet geehrt. Darunter waren auch einige Kevelaererinnen und Kevelaerer.

„Wir würdigen heute erstmals Sportlerinnen und Sportler aus dem Kreis Kleve für besondere sportliche Erfolge sowie Bürgerinnen und Bürger für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement im Kreisgebiet“, begrüßte Landrat Gerwers die rund 130 Gäste. Neben den zu Ehrenden, ihren Familien und Freunden nahmen auch zahlreiche Bürgermeister und Mitglieder des Kreistags an der Veranstaltung im Weezer Bürgerhaus teil.

„Sport ist ein Spiegel des Lebens“, leitete Landrat Gerwers die Ehrung der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler ein. „Er zeigt, was mit Einsatz, Disziplin und Durchhaltevermögen möglich ist. Heute Abend ehren wir Menschen, die uns mit ihrem sportlichen Ehrgeiz inspirieren – und die den Kreis Kleve weit über seine Grenzen hinaus stolz und bekannt machen.“

Silber

Zwei Mannschaften erhielten die Sport-Auszeichnung in Silber mit Urkunden und Medaillen. Vivien Joosten, Klara Meierzuherde, Anna Michalik, Kai Schaffers und Tim Schaffers von der Schülermannschaft des Radsportvereins „Falke“ Kervenheim-Kevelaer wurden als Vizemeister bei den Deutschen Schülermeisterschaften im 4er-Einradfahren im Jahr 2024 ausgezeichnet.

Als Deutsche Meister im Luftgewehr in den Jahren 2020 bis 2023 erhielten Franziska Driessen, Marie Billion und Franka Janßen von der 1. Mannschaft der Schießsport-Gemeinschaft Kevelaer 2005 ebenfalls die Auszeichnung in Silber.

Gold

Regine Mispelkamp aus Geldern erhielt die Auszeichnung in Gold für ihre Leistungen beim Para-Dressurreiten bei den Paralympics 2024 in Paris (Bronze mit der Mannschaft und 2 x Silber im Einzelwettbewerb).

Ebenfalls eine Auszeichnung in Gold erhielt Silke Thissen aus Kleve für ihre Leistungen im Kegelsport bei der Weltmeisterschaft 2024 (2 x Gold und 1 x Silber).

Für ihre Leistungen im Voltigiersport als Team-Weltmeisterin 2022 erhielt Rebecca Verlage aus Köln die Auszeichnung Gold des Kreises Kleve, da ihre Sportkarriere im Verein für Voltigiersport Kalkar e.V. begann.

Die Sportschützin Anna Janßen aus der Wallfahrtsstadt Kevelaer erhält ebenfalls die Auszeichnung in Gold, unter anderem für ihren 1. Platz bei der WM 2022, den 1. Platz bei der Deutschen Meisterschaft und den 4. Platz im Mixed bei den Olympischen Spielen 2024. Da sie sich derzeit am Olympiastützpunkt in Süddeutschland auf anstehende Wettkämpfe vorbereitet, nahm Lambert Janhsen, 1. Vorsitzender der SSG Kevelaer, den Preis für Anna Janßen entgegen.

Aufgrund ihrer Teilnahme am weltweit größten Juniorenwettkamp im Sportschießen in Thüringen konnte Hannah Wehren aus Uedem ihre Auszeichnung in Gold ebenfalls nicht persönlich entgegennehmen, die sie für ihre Leistungen als Deutsche Meisterin, mehrfache Europameisterin im Team und Vize-Weltmeisterin im Team erhält.

Ebenfalls per Post erhält Michelle Kroppen aus Jena ihre Sportauszeichnung in Gold für ihre Leistungen im Bogenschießen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris (Silber im Mixed). Die Aufbauarbeit wurde durch den Sport- und Bogenschützenclub Walbeck 1990 geleistet.

Hunderte Jahre Ehrenamt

„Neben den sportlichen ‚Highlights‘ sticht der Kreis Kleve durch eine zweite, ebenso große Gruppe an Menschen hervor, die ihre Schaffenskraft und ihr Engagement uneigennützig in das Fundament unserer Gemeinschaft stecken: ins Ehrenamt“, leitete Landrat Gerwers die Auszeichnungen in diesem Bereich ein. „Ohne Ehrenamt wäre Vieles in unseren Städten und Dörfern schlichtweg nicht möglich. Ehrenamt heißt: Verantwortung übernehmen, Zeit schenken, Herzblut investieren – ohne materielle Gegenleistung. Sie alle handeln so seit Jahrzehnten. Sie packen an, wo andere lange diskutieren. Ich bin stolz darauf, einem Kreis vorzustehen, in dem so viele von diesen Menschen zuhause sind – und die ich heute, stellvertretend für so viele weitere Ehrenamtler, sichtbar würdigen darf.“ Elf Personen erhielten für ihr jahrzehntelanges Engagement im Ehrenamt eine Medaille und eine Urkunde.

Für seine langjährigen Verdienste um den Lauftreff am Reichswald und den sieben Quellen – heute: Leichtathletik Nütterden – wurde Gerd Aengenheister aus Kranenburg ausgezeichnet.

Bernd-Michael Dressler aus Bedburg-Hau erhielt die Auszeichnung für seine mehr als 20-jährigen Verdienste als 1. Vorsitzender bei der Karnevalsgesellschaft Funkturm Hau.

Sage und schreibe seit mehr als 60 Jahren (!) ist Horst Johann aus Goch Geschäftsführer und Übungsleiter des Athletik-Sport-Vereins Adler Goch und erhielt dafür die Auszeichnung des Kreises Kleve.

Für seine über 25-jährigen Verdienste als 1. Vorsitzender des TV 1909 Sevelen wurde Thomas Roosen aus Issum geehrt.

Insgesamt vier Aktive des Radsportvereins „Falke“ Kervenheim-Kevelaer wurden für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt. Die kurzfristig verhinderte Angelika Achten ist seit 24 Jahren die 1. Vorsitzende des Vereins. Richard Kretschmer trainiert seit mehr als 47 Jahren die Radsportler. Seit 38 Jahren ist Adelgunde Kretschmer die Kassiererin des Vereins. Und Birgit Schaffers leitet seit 24 Jahren als Geschäftsführerin die Geschicke des Radsportvereins.

Ebenfalls im Radsport aktiv ist Robin Schumann aus Bedburg-Hau. Er erhielt die Auszeichnung für sein 45-jährigen Verdienste als Trainer und sportlicher Leiter im Radsport – unter anderem bei der Radsportabteilung DJK Kellen, SV Donsbrüggen und der Radrenngemeinschaft Kleverland.

Stefan van de Kamer aus Kleve wurde für sein 42-jähriges Engagement als Jugendwart und Jugendtrainer bei der Klever Kegel Sport Gemeinschaft 71 ausgezeichnet.

Seit 42 Jahren ist Albert van Heukelom aus Emmerich am Rhein als 1. Vorsitzender des Eintracht Emmerich 09/20 tätig.

Leider verhindert war Bettina Trenckmann aus Kleve, die für ihre 25-jährigen Verdienste als Vorsitzende des AWO Kreisverbands Kleve ausgezeichnet wurde.

Abgerundet wurde die „Auszeichnung Sport und Ehrenamt“ des Kreises Kleve durch das Equilibristik-Trio aus dem Showkader der „Fliegenden Homberger“ aus Duisburg unter der Leitung von Ronja Dortelmann, die die Gäste durch ihre Körperbeherrschung und ihre Grazie beeindruckten. Mit zahlreichen Gratulationen und einem gemütlichen Imbiss klang die Veranstaltung des Kreises Kleve im Bürgerhaus in Weeze aus.