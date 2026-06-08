Ehrenamtliche gesucht für neue BürgerSolarBeratung

Unabhängiges Angebot für die Region

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer möchte Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern künftig eine zusätzliche, leicht zugängliche Unterstützung rund um das Thema Photovoltaik bieten. Dafür soll eine neue BürgerSolarBeratung aufgebaut werden – betrieben von engagierten Ehrenamtlichen aus Kevelaer und den Ortschaften.

Schulung startet Ende Juni

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich zu BürgerSolarBeraterinnen und -beratern ausbilden lassen. Die Stadt bietet dafür eine kostenlose Schulung an, die vom gemeinnützigen Verein MetropolSolar durchgeführt wird. Die Workshops finden ab dem 20. Juni 2026 an vier aufeinanderfolgenden Terminen online statt und vermitteln Grundlagen zu Photovoltaikanlagen, Speichersystemen und Beratungsabläufen. Vorkenntnisse sind hilfreich, aber keine Voraussetzung.

Ziel ist der Aufbau einer lokal verankerten Gruppe, die künftig eigenständig organisiert arbeitet und Kevelaerer Haushalte bei ihren Entscheidungen im Bereich Solarstrom unterstützt.

Infoabend vorab

Vor Beginn der eigentlichen Schulungsreihe lädt die Stadt zu einer digitalen Informationsveranstaltung ein. Sie findet am Dienstag, 16. Juni 2026, von 18:30 bis 21 Uhr statt. Dort erfahren Interessierte, was sie in der Schulung erwartet und können offene Fragen klären.

Eine Anmeldung zur Vorab-Infoveranstaltung ist bis zum 15. Juni 2026 per E-Mail an klimaschutz@kevelaer.de möglich.

Ergänzung bestehender Angebote

Mit der BürgerSolarBeratung möchte Kevelaer die unabhängige, persönliche Erstberatung für Eigentümerinnen und Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern stärken. Das neue Angebot soll bestehende Beratungsstrukturen nicht ersetzen, sondern als zusätzliche, niedrigschwellige Unterstützung dienen – getragen von Bürgerinnen und Bürgern für Bürgerinnen und Bürger.