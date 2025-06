Ehrenamtliches Engagement ist das Rückgrat des organisierten Sports. Der KreisSportBund Kleve e.V. (KSB) schreibt mit Unterstützung der Volksbank an der Niers mit „Ehrenamt im Herzen“ eine besondere Würdigung für Menschen aus, die sich in außergewöhnlicher Weise mit Herz und Leidenschaft im Sportverein engagieren.

„Ohne den unermüdlichen Einsatz zahlreicher Helferinnen und Helfer wären viele sportliche Aktivitäten und Vereinsstrukturen nicht denkbar. Dieses Engagement sichtbar zu machen und zu würdigen, ist die Idee hinter ‚Ehrenamt im Herzen‘“, erklärt Initiatorin Nathalie Tebarth, Geschäftsstellenleiterin des KreisSportBundes in Geldern.

„Wir wollen nicht nur Danke sagen, sondern auch Vorbilder aufzeigen, die mit ihrem Einsatz andere inspirieren“, ergänzt KSB-Vorsitzende Ulla Schrawen.

Mit der Ehrung verbunden ist eine Spende für die entsprechende Vereinskasse, die mit Unterstützung der Volksbank an der Niers ermöglicht wird.

„Wer sich ehrenamtlich engagiert, übernimmt Verantwortung und stärkt den Zusammenhalt in unserer Region“, so Volksbank-Vorstandsmitglied Wilfried Bosch, „und das unterstützen wir als Heimatbank sehr gern.“

Jetzt Vorschläge einreichen

Sportvereine sind herzlich eingeladen, besonders engagierte Persönlichkeiten aus ihren Reihen vorzuschlagen. Denkbar sind beispielsweise Personen, die sich bereits seit Jahrzehnten mit großem Einsatz im Sport engagieren, oder auch junge Menschen, die sich schon früh mit außergewöhnlicher Motivation und Verantwortungsbewusstsein ehrenamtlich einbringen.

Die Kriterien sind dabei für dieses Jahr bewusst offen gestaltet. „Wir schreiben diese Ehrung jetzt zum ersten Mal aus, es ist also eine Art Pilotprojekt“, erklärt Nathalie Tebarth.

So sind auch verschiedene Positionen oder Aufgaben im Verein denkbar, egal ob Training, Veranstaltungsorganisation, Jugendarbeit und mehr.

Die Vorschläge sollten mit einer kurzen, prägnanten Erklärung per E-Mail an info@ksb-kleve.de erfolgen. Die Frist für die Einreichung endet am 13. Juli 2025.

Die Ehrung wird im Rahmen einer Veranstaltung im Herbst 2025 stattfinden.