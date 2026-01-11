Ehrenamt, das Mut macht

Als Ana Fandofan im Jahr 2018 aus Moldau nach Deutschland kam, war vieles neu: Sprache, Menschen, Alltag. Heute, sieben Jahre später, sitzt sie zweimal pro Woche im Büro des Kneipp-Vereins Gelderland, tippt Rechnungen ins System, sortiert Belege und Unterlagen – und lächelt dabei. „Ich fühle mich hier wie in einer Familie“, sagt die 40-Jährige.

Seit März dieses Jahres unterstützt Ana den Verein ehrenamtlich – vermittelt über das Freiwilligen-Zentrum Gelderland des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer. „Ich wollte etwas tun, mich weiterentwickeln, Menschen treffen“, erzählt sie. Regina Matzke aus dem Freiwilligen-Zentrum brachte sie mit dem Kneipp-Verein zusammen. Eine Begegnung, die alles veränderte.

„Es hat sofort gefunkt“, erinnert sich Liss Steeger, Vorsitzende des Kneipp-Vereins. Schon in der ersten Woche verteilte Ana Kneipp-Programmhefte, half bei der Vorbereitung der Vorstandssitzung und übernahm Aufgaben in der Buchführung. „Ihre Ausstrahlung, ihre Hilfsbereitschaft und ihre schnelle Auffassungsgabe sind beeindruckend.“ Anas anfängliche Sorge vor dem Vorstellungsgespräch war somit völlig unbegründet: „Ich hatte große Angst, aber es war eine so leichte, offene und fröhliche Atmosphäre, dass alles am Ende kein Problem war“, blickt Fandofan mit einem Lachen zurück.

Ana arbeitet dienstags und freitags vormittags im Büro – manchmal auch am Nachmittag. Dann erfasst sie Belege, pflegt Listen oder macht Tee für das Team. „Alles macht mir Spaß“, sagt sie. Besonders schätzt sie den Kontakt zu den anderen Ehrenamtlichen: „Von jedem lerne ich, jeder bringt mich weiter.“

Das Engagement hat ihr Leben verändert. Ana ist mutiger geworden, traut sich im Deutschen viel mehr zu und plant bereits eine berufliche Neuorientierung: „Ich möchte eine Umschulung zur Kauffrau für Bürokommunikation machen.“ Dafür besucht sie nun einen Buchführungskurs an der VHS.

Auch die Kneipp-Philosophie hat sie inspiriert. Kräuter und Bewegung sind ihre Favoriten: „Ich mache online Yoga, das tut mir gut.“ Lernen, ausprobieren, offen sein – diese Haltung empfiehlt sie allen, die überlegen, sich ehrenamtlich einzubringen: „Offen sein und Neues versuchen – das bringt einen weiter.“ Auch Liss Steeger ist überzeugt, dass Ehrenamt bereichert – besonders junge Menschen. „Man kann ehrenamtliche Aufgaben einfach ausprobieren und in einer Schnupperphase herausfinden, ob die Tätigkeit zu einem passt“, sagt sie.

Ehrenamtsbörse

Wer wie Ana neue Wege gehen möchte, findet vielfältige Möglichkeiten in der Ehrenamtsbörse der Caritas unter www.caritas-geldern.de/ehrenamtsboerse. Dort sind zahlreiche Einsatzfelder im ganzen Kreisgebiet zu entdecken. Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, kann hier einfach einmal unverbindlich durchstöbern.

Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um das freiwillige Engagement ist Regina Matzke vom Freiwilligen-Zentrum Gelderland. Ihr Appell: „Ehrenamt stärkt Menschen – und unsere Gemeinschaft.“ Weitere Einsatzfelder, Informationen und persönliche Beratung gibt es bei Regina Matzke vom Freiwilligen-Zentrum Gelderland unter 02831 9102368 oder regina.matzke@caritas-geldern.de.