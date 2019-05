Es ist wohl auch seine Bescheidenheit, die ihn zu einem großen Teil ausmacht. Und so musste Hansgerd Kronenberg beim offiziellen Festakt zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde am Freitagabend im Bühnenhaus zunächst mal eines loswerden: „Es ist leichter, zu ehren, als geehrt zu werden.“ Doch da musste der einstimmig zu Ehrenbürger ernannte Winnekendonker durch: Bürgermeister Dominik Pichler sparte in seiner Laudatio nicht mit Lob.