Tütten Thei wird am 14. Oktober bei guter Gesundheit 85 Jahre alt „ Eck had ett äges niet gedoch “

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Theo Janßen

Tütten Thei ist mindestens so bekannt wie seine Mutter. Sein amtlicher Name ist weniger geläufig: Theo Janßen. Der Sohn von Tütten Din ist Fleischermeister und erfolgreicher Geschäftsmann von ehedem. Über Jahrzehnte schnitt er im Geschäft an der Bieg mit der „Drei-Schweinchen-Qualität“ erstklassig ab. Er gab ein Vierteljahrhundert den VFR-Präsidenten, trägt hinter den Ohren faustdick Schalk und ist ein Mann, der nie gelernt hat, andere für den eigenen Vorteil über den Tisch zu ziehen.

Bis heute hat er „keine Tablette nötig“. Einen Grund für seine gesunde Natur hat er auch gefunden: „Fleisch ist das beste Gemüse.“ Ehefrau Christel freut sich, dass er samstags Putzdienst im Haus hält, und scherzt: „Nur die Pausen danach werden inzwischen etwas länger.“

Als Kind hat sich Theo Janßen durchbeißen müssen. Er ist gerade geboren, als sein Vater, ein Metzger, in den Krieg geschickt wird, und fast zehn, als er aus der Gefangenschaft zurückkehrt. In der Zwischenzeit schafft es Mutter Hendrin…