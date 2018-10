E-Bike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstag, 2. Oktober 2018, kam es gegen 16.10 Uhr in Winnekendonk zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt wurde. Der 46-Jährige aus Sonsbeck befuhr mit seinem E-Bike den Fahrradweg der Kevelaerer Straße in Fahrtrichtung Sonsbeck. An der Kreuzung Kevelaerer Straße / Kervenheimer Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel Astra einer 18-jährigen Frau aus Kevelaer, die die besagte Kreuzung von der Hauptstraße aus kommend in Richtung Kervenheimer Straße überqueren wollte. Der E-Bike-Fahrer wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht.