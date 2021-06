Corona-Lage erlaubt kleine Abschlussfeiern in Kevelaer Dynamische Planungen der Abschlussjahrgänge

Die Schulabschlussfeiern in Kevelaer finden erneut im Hülsparkstadion statt. Foto: nick

Dass einem der eigene Schulabschluss in irgendeiner Weise für immer in Erinnerung bleiben wird, ist wohl keine Seltenheit. Bei den diesjährigen Abschlussschüler*innen dürfte dieses Phänomen allerdings noch ausgeprägter sein. Wer kann schon von sich behaupten, seine Schullaufbahn inmitten einer Pandemie beendet zu haben? Eine schöne Besonderheit ist das nicht, aber eine, die viele Planer*innen sicherlich noch ein Stück näher zusammenwachsen lässt. Denn nachdem bereits im vergangenen Jahr die Abschlussjahrgänge ihre Feiern absagen und sich mit einer kleinen Zeugnisübergabe zufriedengeben mussten, sind die Planungen auch in diesem Jahr anders als sonst. Die Corona-Lockerungen geben den Schüler*innen in Kevelaer derzeit aber zumindest die Hoffnung auf kleine Feiern.

„Wir sind in ‚variablen‘ Planungen“, versucht Christina Diehr, Schulleiterin des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums, die derzeitige Situation zu beschreiben. Was bereits feststeht: Am 26. Juni wird es eine Zeugnisübergabe mit vorherigem Gottesdienst im Hülsparkstadion geben, ähnlich wie im vergangenen Jahr. Was noch nicht feststeht, ist der Rest des Programms. „Das steht noch in der Schwebe“, sagt Diehr. Derzeit sehe es danach aus, als dürfte jede/r Schüler*in zur Veranstaltung im Stadion zwei erwachsene Begleitpersonen mitbringen. Man habe natürlich die Coronaschutzverordnung, die Corona-Betreuungsverordnung, eine angekündigte Schulmail und die Inzidenzwerte des Kreises Kleve für die Planungen im Blick.

Nichts ist sicher

Derzeit können sich die Verantwortlichen vorstellen, nach der Zeugnisübergabe noch ein coronakonformes Beisammensein im Stadion anzub…